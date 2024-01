Fermato con crack, eroina e marijuana

Alla vista dei militari, si è dato alla fuga introducendosi in un condominio dove è stato raggiunto dai carabinieri che l’hanno anche sorpreso nascondere la droga in una cassetta di un contatore elettrico. Per questi motivi i militari hanno denunciato un 26enne domiciliato a Cadelbosco di Sopra. È accaduto giovedì pomeriggio, quando un equipaggio della sezione radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio nei pressi della stazione, nel percorrere via Emilia Ospizio, notava un uomo a piedi che alla loro vista si dava a precipitosa fuga. Il ragazzo, veniva rincorso dai militari che riuscivano a raggiungerlo e bloccarlo all’ultimo piano del condominio, sorprendendolo, mentre era intento ad occultare all’interno di una cassetta per contatore elettrico, due bustine in cellophane risultate contenere sostanza stupefacente nello specifico: sette palline termosaldate di sostanza stupefacente di tipo “crack” del peso di oltre 1 grammo; tre palline termosaldate di sostanza stupefacente di tipo “eroina” del peso di circa 2 grammi; 1 bustina termosaldata con all’interno sostanza stupefacente di tipo “marijuana“ del peso di oltre 3 grammi.