Fermato per un controllo. Droga nell’auto e a casa: denunciato a 21 anni

Fermato per un controllo, aveva droga sia nell’auto che a casa: denunciato dai carabinieri. Un 21enne è finito nei guai per spaccio. I carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno sequestrato oltre 7 grammi di hashish e 5 di marijuana. Il giovane si trovava a bordo della propria auto, in via Galvani a Scandiano, quando è stato fermato per un controllo dai militari dell’Arma. Subito il 21enne mostrava un atteggiamento reticente nei confronti degli operanti, cercando di eludere i controlli. I militari, insospettiti dall’odore acre che proveniva dall’interno dell’abitacolo, hanno deciso quindi di approfondire i controlli e così hanno trovato un pacchetto di sigarette con dentro un involucro di cellophane trasparente contenente hashish del peso di oltre 7 grammi. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, un 21enne residente in un comune del comprensorio ceramico. È accaduto venerdì alle 19: il ragazzo ha detto ai carabinieri di aver appena terminato di lavorare e di voler andare al bar dai suoi amici. A seguito però dell’odore acre che proveniva dall’abitacolo dell’auto, venivano approfonditi i controlli, rinvenendo in possesso del 21enne il pacchetto di sigarette al cui interno c’era appunto l’hashish. Da una successiva perquisizione nell’abitazione del giovane, è stata trovata una busta di plastica contenente Marijuana suddivisa in cime con inflorescenze, del peso complessivo di circa 5 grammi, sul tavolo posto nel soggiorno dell’abitazione, venivano rinvenute 11 bustine di plastica trasparente, utilizzate, come materiale per il confezionamento della sostanza, e un cutter lungo 23 centimetri di cui 9 centimetri di lama con residui di sostanza stupefacente del tipo hashish, utilizzato dal 21enne per tagliare il predetto stupefacente. A seguito di quanto emerso, il ragazzo è stato condotto in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato in ordine al riferimento normativo violato. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga e del materiale rinvenuto la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.