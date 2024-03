Ferrovie: giornata di ritardi

Quella di ieri è stata una nuova giornata di disagi per il traffico tra Brescello e Parma. Già nella tarda mattinata erano stati segnalati problemi di viabilità con rallentamenti dovuti anche a manutenzione stradale. Ma nel pomeriggio utenti della linea ferroviaria Parma-Suzzara si sono ritrovati alla prese con un’auto rimasta tra le sbarre nei pressi della stazione di Brescello. Questo ha fatto scattare provvedimenti tecnici per cercare di riportare la situazione in sicurezza. Sono ormai frequenti i disagi sulla linea ferroviaria della zona rivierasca reggiana a causa di avarie ai convogli ma anche a incidenti ai passaggi a livello, condizionando gli orari dei treni e pure la viabilità ordinaria stradale. E questo provoca pure evidenti ritardi ai convogli, con dei comprensibili disagi, in particolare per i pendolari diretti a scuola o al lavoro.