Festa a Berzana per i 103 anni di Giuseppe: "Una vita di rettitudine, laboriosità e amore"

Grande festa domenica a Berzana per i 103 anni di Giuseppe Costetti, che, ancora lucido e autonomo, ha raggiunto l’importante traguardo mercoledì 17 gennaio e si conferma l’uomo più longevo del paese. Padre di Loredana e Roberta, stimata pediatra ora in pensione, Giuseppe è noto in ambito lavorativo. Coltivatore, aveva cominciato a lavorare da piccolo aiutando la madre Anna nella conduzione di un piccolo podere e tre vacche, andando anche a scuola fino alla quinta elementare. Durante la Seconda Guerra Mondiale aveva rivestito l’incarico di Guardia Frontiera per 3 anni. Al termine lui e suo fratello si erano trovati con due mucche, che si erano spartiti. Poi aveva conosciuto la moglie Lucia, che lo ha sempre sostenuto e amato fino alla sua morte. La sua azienda è arrivata a contare una sessantina di capi di bestiame. Attivo nei sindacati e nelle Latterie Sociali di Berzana e poi del Fornacione di Felina, è stato premiato "per l’esempio dato negli anni". All’appuntamento "ormai "fisso", oltre a parenti e amici, anche il consigliere Daniele Valentini. "È sempre emozionante ascoltare i racconti di una vita connotata da grande rettitudine, laboriosità contadina, amore per la propria terra e la propria famiglia".

g. s.