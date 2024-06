Festa dei Carabinieri in piazza San Prospero

I Carabinieri in alta uniforme nella rinnovata piazza San Prospero per celebrare il 210° anniversario della fondazione dell’Arma. La ricorrenza sarà festeggiata domani in una delle piazze simbolo di Reggio Emilia a significare l’importanza della prossimità che i carabinieri vogliono garantire ai cittadini. Una ricorrenza speciale poiché dopo la tragica alluvione dello scorso anno, che ha imposto momenti di sofferenza e lutto a Reggio i Carabinieri tornano a celebrare la ricorrenza insieme ai cittadini. Nella piazza anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo accanto ai componenti del Conservatorio Peri Morulo, che accompagneranno la cerimonia.