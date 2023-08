Festa dello Sport e Volontariato a Guastalla: 2 Giorni di Eventi

E’ arrivata la conferma del programma della festa dello sport e del volontariato, del 9 e 10 settembre in centro a Guastalla. Una sfilata con le varie associazioni darà il via alla manifestazione, alle 16 del sabato, con avvio delle attività tra boxe, spettacolo di burattini, judo (con ospite l’olimpionico Pino Maddaloni al palasport), equitazione, danza. Domenica mattina la Guastalla Half Marathon con il IV Memorial dedicato a Cinzia Sandri, judo, caccia al tesoro, l’apertura del Villaggio di Croce rossa, associazione che celebra i 50 anni di attività del locale Comitato con una cerimonia prevista dalle 18,30 a palazzo ducale, seguita dalla cena sociale, spettacoli e premiazioni con volontari, operatori e dirigenti Cri. Alle 19,30 in piazza Mazzini la premiazione di atleti che si sono distinti nell’annata 2022-2023.