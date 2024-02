Festa ’Per non perdere il sapore’. Gara tra norcini e mostra di trattori

Torna a Reggiolo la festa ’Per non perdere il sapore’, domenica 4 febbraio in centro al paese, con la gara dei norcini per la cottura del miglior cicciolo, la "Photo Marathon", sfida fotografica organizzata da Pixel Reggiolo, esposizione di trattori d’epoca e moderni, il "RimAttore" Pier Paolo Pederzini, la musica del gruppo folk "Come na volta", l’animazione per bambini a cura di "Villanova mi piace", animazione musicale anche nel pomeriggio. Aperti gli stand gastronomici della Pro loco e i negozi del centro. Nello stand della Croce Rossa locale i volontari saranno a disposizione per una prova gratuita dei parametri vitali. Per i più piccoli attivo lo spazio "truccabimbi". In caso di maltempo la manifestazione, organizzata da Pro loco, Comune di Reggiolo e associazioni di volontariato, sarà rinviata all’11 febbraio.