Festeggiano coi fumogeni, donna sta male

Si è conclusa in ospedale, per fortuna per una semplice visita di controllo, la serata di una donna che si era recata al campo sportivo di via Marzabotto, a Cadelbosco Sopra, per assistere alla finale di una partita di un torneo di calcio giovanile.

Al termine della gara, tra i festeggiamenti finali e le premiazioni, l’altra sera verso le 22 qualcuno ha deciso di accedere dei fumogeni per poter rendere ancora più suggestiva e festa l’atmosfera all’impianto sportivo.

Ma il fumo, probabilmente concentrato in un’area della tribuna, ha provocato una difficoltà respiratoria a una donna.

Inizialmente era segnalato pure il coinvolgimento del figlio minorenne, il quale però era al "sicuro", sul terreno di gioco, dove era stato impegnato nella partita.

E’ comunque scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha fatto intervenire sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza e pure il personale dell’automedica arrivato da Reggio. La donna, ancora in preda agli effetti dei fumogeni, è stata subito sottoposta a una prima visita medica, per poi essere trasportata – ma solo per motivi precauzionali e una visita di controllo – al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Le sue condizioni risultano rassicuranti.

a.le.