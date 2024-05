Festival Bif in centro storico. Mercatino, libri e artisti di strada A Brescello si tiene il festival Bif con artisti di strada, libri, gastronomia, mercatino e corso di circo per bambini. Organizzato da Incia Brixellum, con spazi gastronomici curati da varie associazioni. Ingresso libero. Per informazioni: info@inciabrixellum.it.