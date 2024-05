Festivalove, cresce l’attesa: il 2 giugno ospiti Nazzi, Ainis e Veneziani

Grande attesa a Scandiano per il Festivalove, il festival dedicato all’amore che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno nelle piazze, vie e nei cortili della città boiardesca. Molte le iniziative organizzate. Daniele Silvestri sarà il super ospite del 2 giugno alle 21.30 in piazza Fiume con un concerto in duo a pagamento. Il giorno prima, il primo giugno, alla sera concerto di Noemi e, il 31, La Crus. Non mancheranno i talk nella cornice dei giardini della Rocca. Si tratta di incontri e presentazioni di libri con protagonisti della scena culturale italiana. Già annunciati i talk di venerdì e sabato con Francesca Mannocchi, Chiara Tagliaferri, Gino Castaldo e Andrea Segré. E domenica 2 giugno in piazza Fiume alle 16 arriverà il giornalista Stefano Nazzi con ‘Canti di guerra’: sarà intervistato da Tommaso Dotti e Nick Giacché. Alle 19 ‘Come nasce una Costituzione’ con Michele Ainis, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico nell’università di Roma Tre. Alle 20.30 si continuerà poi con Jacopo Veneziani (storico dell’arte e divulgatore) con ‘Parigi’. A completare gli eventi ci sono anche quest’anno progetti speciali realizzati da associazioni, cooperative e realtà che operano sul territorio che lavorano sul tema proposto dalla manifestazione: l’amore. La cooperativa Pangea propone, in via Tognoli, un’installazione site specific dal titolo ‘Venire alla luce’ con la quale si riflette sulla necessità di ricostruire, di tenere insieme i pezzi, di mettere in luce l’umano. Sempre a cura di Pangea è l’installazione ‘In ascolto del vento. Parole per un’umanità condivisa’ proposta nei giardini interni della Rocca: saranno posizionate alcune girandole affiancate da un Qrcode attraverso il quale si potranno ascoltare i testi preparati per l’occasione. Il Collettivo fotografico ContrastoLab propone ‘#contrasto Love’, un set fotografico dove sarà possibile fermarsi a scattare una fotografia come ricordo. Sarà posizionato in corso Vallisneri. Continua la collaborazione con Villa Valentini che porta nei negozi il progetto ‘The Symbols of Love’, cornici in polistirene sulle quali verranno inseriti i diversi simboli dell’amore. Si riconferma poi ‘vignettiAmo?’ con disegnatori e vignettisti. Saranno presenti nei giardini della Rocca a disegnare dal vivo Virginia Cabras, Pat Carra, Patrizia Comino, Marilena Nardi, Valentina Stecchi, Gianlorenzo Ingrami, Marco Gavagnin (Gava). L’articolato programma Off sarà invece a cura dei bar, negozi e ristoranti del centro: proporranno musica, dj set (doppio appuntamento venerdì e sabato in piazza Spallanzani), intrattenimento, animazione per bambini ed esibizioni sportive e di ballo. Matteo Barca