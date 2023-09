Fiera della Fola: stand up comedy di Francesco De Carlo

Il momento clou della fiera della Fola sarà stasera alle 21, con il grande spettacolo di stand up comedy di Francesco De Carlo in piazza Cavicchioni (ingresso libero fino a esaurimento posti). Titolo dell’esibizione ’Limbo’. Si tratta di un monologo tra stand up comedy e storytelling, in cui il comico romano racconta una vicenda che gli ha cambiato la vita e lo ha costretto ad affrontare narcisismo e insicurezza, e a fare i conti con un passato difficile che rischia di mettere a repentaglio il suo futuro di sogni e ambizioni. Sarà un viaggio in un tempo sospeso tra nostalgia e speranza, voglia di restare ed esigenza di partire, le chimere del mondo dello spettacolo e il bullismo dei coatti di quartiere.

Francesco De Carlo nasce a Roma. Dopo una laurea in Scienze Politiche e quattro anni al Parlamento europeo (dove lavora nel campo della comunicazione), diventa speaker nel programma radiofonico ’Chiamata a Carico’, in onda tutti i giorni su Radio Globo. Partecipa a diversi programmi Rai, La7 e Sky (Aggratis e Gli Sgommati) e a tutte le stagioni dei programmi Nemico Pubblico (Rai tre, che firma anche come autore), Comedy Central News e Stand up comedy (entrambi su Comedy Central). Adesso vive tra l’Italia e il Regno Unito, dove continua a esibirsi regolarmente nei vari comedy club.