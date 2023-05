Fiera di maggio con un cuore solidale per aiutare la Romagna

Torna a San Martino in Rio la fiera di Maggio, edizione numero 154, con una particolare attenzione alla popolazione romagnola colpita dall’alluvione. Una fiera "solidale" che il sindaco Paolo Fuccio dedica alle comunità messe in difficoltà dal maltempo.

Stasera alle 20,30 in rocca la presentazione del libro "Ti guardo" di Vanni Cigarini e Marco Sessi, con gli intermezzi musicali a cura dei Tatanka Mani. Domani alle 17 in rocca apre l’esposizione fotografica in onore di Panocia, al secolo Franco Casarini, grande amico e collaboratore di Luciano Pavarotti. E dalle 19,30 in corso Umberto I si svolge la cena sotto le stelle animata dal concerto dei "Non siamo mica gli americani".

Domenica dalle 10 il centro storico sarà animato dal mercatino, stand, animazioni. Alle 11,30 l’inaugurazione della riqualificata Casa Corghi in piazza Tassoni, alle 21 in rocca il concerto del quintetto d’archi Formentelli’s Family. Dalle 11,30 di domenica il pranzo solidale (prenotazioni entro domani alle 16 al tel. 338-7477177) a favore della popolazione romagnola alluvionata.