Fiera di San Giuseppe: ultimi due giorni di appuntamenti

Ultimi due giorni della Fiera di San Giuseppe: oggi (sabato 23 marzo) alle 11 spazio all’Omaggio al suino. Il cicciolo tra sapori e tradizione, una degustazione guidata dai norcini a cura degli Amici dell’Aia. Nel pomeriggio è aperta dalle 15 alle 20 la Mostra nei padiglioni della Fiera, così come la mostra di pergamene antiche alla Chiesa di San Giuseppe. Cicerone della mostra sarà lo storico locale Giuliano Spaggiari. Domani (domenica 24) alle 12 si giocherà a indovinare il peso di una forma di Parmigiano Reggiano con il caseificio Boiardo. Dalle 16 partiranno le degustazioni e alle 17,30 si svolgerà la premiazione dei vincitori. Mostra aperta tutto il giorno, così anche lunedì mattina fino alle 13. Fino al 25 marzo si celebreranno il 35° e 60° anniversario del patto con le città gemelle di Blansko (Cecoslovacchia), Almansa (Spagna) e Tubize, (Belgio) da anni legate a Scandiano.

Sempre per domani (domenica) don Andrea Cristalli e don Gabriele Valli invitano a tagliare l’ulivo, per chi ne dispone in giardino, e portarlo in Processione nella giornata delle Palme. La Processione con l’ulivo muoverà alle 10,30 dal piazzale del convento dei Cappuccini, seguendo il percorso lungo la Via Crucis dei frati, Via Libera, il sottopasso, via Mazzini per poi tuffarsi tra le bancarelle di Corso e via Marconi e dirigersi verso Chiesa Grande. Una seconda Processione (nella parte sud di Scandiano) partirà invece alle 11 dalla Casa della Carità di via Roma fino alla chiesa di Santa Teresa.

gi. fi.