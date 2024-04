Fiera San Marco, doppia festa per il paese. Presenti 250 bancarelle, apre il Luna park

Saranno circa 250 le bancarelle presenti oggi, 25 aprile, alla Fiera di San Marco: le proposte spaziano dal settore biologico ai prodotti della terra del mercato contadino, che si aggiunge al grande mercato tradizionale, e ai banchi con le opere dell’ingegno e gli stand delle associazioni di volontariato del territorio. La manifestazione, che ha conquistato un ampio pubblico, si propone come un appuntamento fisso per gli amanti della natura, del verde e delle produzioni tipiche delle nostre terre. La cerimonia inaugurale, alla presenza delle autorità e degli ospiti, si svolgerà alle ore 10 al Castello medievale.

Nell’occasione si terrà la donazione al Comune di un prestigioso orologio a colonna, realizzato dalla Bottega di Intaglio e Tarsia di Villa Aiola, su progetto di Gianni Cartinazzi. Per la gioia dei ragazzi, fino a domenica 28 aprile sarà in funzione il Luna Park in piazza del Mercato nuovo. Non mancheranno le proposte culturali. Il Castello sarà aperto alle visite con orario continuato dalle ore 10 alle 19: un’occasione per scoprire la storia del maniero, dal sepolcreto alto-medievale alla cima al torrione alto 35 metri, dove è possibile godere di un bellissimo panorama.

Da visitare anche la mostra "L’arte di collezionare arte: una raccolta privata montecchiese", a cura di Sandro Parmiggiani, con opere di importanti artisti italiani del XX e XXI secolo.