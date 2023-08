Finanziamento Credem Tre milioni a Pata a Reggio Emilia: Sace supporta con garanzia

Pata, realtà italiana leader nella produzione di snack salati, ha ottenuto da Credem un finanziamento di 3 milioni di euro, assistito dalla garanzia supportItalia di Sace, per ottimizzare la gestione del capitale circolante e sostenere l’attività ordinaria. Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del gruppo Sace previsto dal decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e di investimenti delle imprese italiane danneggiate dal conflitto russo-ucraino, in particolar modo in relazione all’aumento dei costi produttivi ed energetici.