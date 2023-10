Finanziere fuori servizio salva la vita a un bambino che stava soffocando

Reggio Emilia, 31 ottobre 2023 – Finanziere eroe, libero dal servizio, salva la vita – grazie alla manovra di Heimlich – ad un bambino che stava soffocando a causa di un boccone che gli ostruiva le vie respiratorie.

È successo a Reggio Emilia dove un ispettore della guardia di finanza del comando provinciale reggiano, mentre si trovava in abiti civili nei pressi di un supermercato della città per svolgere alcune commissioni personali, è stato attirato dalle grida disperate di una donna seduta a terra vicino alla sua auto nel parcheggio, in stato di panico e di agitazione per suo figlio – un bambino fra i 3 e i 4 anni di età – in grave stato di sofferenza respiratoria dopo aver ingerito un pezzo di pane che gli era finito di traverso.

Il militare non ci ha pensato un attimo a intervenire: ha preso in braccio il bambino e gli ha praticato la manovra di disostruzione consentendogli di espellere il boccone e di riprendere conoscenza dopo circa un minuto e mezzo, salvandogli così la vita. Il bimbo è stato infine affidato al personale sanitario del 118 intervenuto per ulteriori cure e accertamenti. Una storia finita a lieto fine per fortuna e soprattutto per bravura del finanziere che si è trovato nel posto giusto al momento giusto.