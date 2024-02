Finto tecnico dell’acqua truffa un novantenne

Continua ad allungarsi l’elenco delle truffe, tentate e riuscite, ai danni di anziani. Anche a Guastalla, e nella Bassa in generale, non mancano episodi, che negli ultimi giorni hanno aumentato la preoccupazione in tanti cittadini. Lunedì mattina un episodio che ha interessato un pensionato quasi novantenne, che si è ritrovato derubato di un prezioso orologio del valore di diverse migliaia di euro, di una catenina e di una somma di denaro.

Ad agire un uomo, giovane e con perfetta parlata italiana senza accenti particolari, che si è presentato come tecnico del servizio idrico che doveva verificare l’esito di un intervento sulle tubature, che a suo dire era stato appena concluso in zona. La mancata richiesta di entrare in casa deve aver conquistato la fiducia della vittima, la quale ha creduto nella buona fede dello sconosciuto. Il malvivente è entrato su invito dello stesso pensionato, convinto di poter ottenere un aiuto per effettuare il controllo all’erogazione dell’acqua dopo la presunta manutenzione. Il cattivo odore di gas diffuso di nascosto dal falso tecnico e il consiglio di mettere oggetti preziosi nel frigo per evitare danni dalla sostanza gassosa, hanno fatto il resto. Il pensionato ha prelevato dalla camera gli oggetti di valore. Ed è bastato un attimo di distrazione per consentire al falso tecnico di arraffare tutto quanto dal frigo, per poi allontanarsi. Solo più tardi l’anziano si è accorto del furto, quando ha notato il portafoglio aperto sul tavolo, senza più il denaro all’interno. È stata presentata denuncia ai carabinieri.

Antonio Lecci