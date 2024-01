Fioroni presenta il suo libro

Oggi alle 18 alla libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano, nuovo incontro letterario con la presentazione del libro "Sembrava perfetto" di Gloria Fioroni. Tra le peripezie di una calda estate afosa, Alice, studentessa universitaria, trascorre le vacanze in un antico borgo ligure coi nonni. Lo sfondo marino e una famiglia sui generis faranno da cornice a una storia d’amore nascente e inattesa. Proprio qui, infatti, in una parentesi evasiva e sognante, Alice conosce l’affascinante Mathieu. Un incontro fulmineo, un coinvolgimento vulcanico, promesse, parole, romantici appuntamenti in riva al mare con la sola luna a fare da testimone. L’estate finisce e i due innamorati devono separarsi per tornare alle rispettive quotidianità. Potrà un sentimento così forte e improvviso reggere all’impatto della distanza? Cosa nasconde l’apparente affidabilità di Mathieu?