Folla in piazza al falò del Vecchione

E’ andato in scena il tradizionale falò del Vecchione, che rappresenta l’anno che se ne va, la sera di San Silvestro in piazza IV Novembre a Castelnovo Sotto. Diverse centinaia di persone di ogni età si sono ritrovate per l’appuntamento organizzato dall’associazione del Castlein, la stessa che organizza l’ormai celebre sfilata allegorica di Carnevale, che quest’anno è prevista nelle quattro domeniche di febbraio. Il maltempo, con una iniziale pioggerellina, non ha fermato i cittadini che si sono ritrovati in piazza, prima del cenone, per scambiarsi gli auguri, ammirando il grande fantoccio in cartapesta divorato dal fuoco. Tutti coperti da ombrelli e cappucci, hanno osservato il sindaco Francesco Monica, incaricato di appiccare le fiamme, mentre dietro le transenne il pubblico attendeva lo svilupparsi del rogo.