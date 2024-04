Folla per l’addio al presidente: "Perdiamo un uomo straordinario"

Erano in molti, ieri pomeriggio al circolo tennis di Correggio, per l’addio al presidente, Stefano Paterlini, vinto a 57 anni da complicazioni seguite a un gravissimo malore che lo aveva colpito lo scorso novembre, mentre a Budrio, vicino casa, era con un amico per una corsetta in zona.

Accanto alla bara dello stimato ingegnere e dirigente aziendale, la moglie Alessandra e i figli Leonardo e Davide. Alla fine del momento di commiato, in un clima di enorme commozione, i famigliari hanno ringraziato per affetto e vicinanza, ma senza riuscire ad aggiungere altre parole. Ci hanno pensato il sindaco, rappresentanti del Pd (il partito in cui Stefano era militante) e del circolo tennis a ricordare la figura del presidente e volontario. "Siamo consapevoli che oggi perdiamo una persona straordinaria. Stefano – le parole del sindaco Fabio Testi – ha portato avanti tantissimi progetti. Non è da tutti conciliare famiglia, lavoro, passione politica e impegno nel volontariato, sempre con rispetto e gentilezza. Ricordo l’impegno costante a Budrio, la passione politica per il circolo Pd locale. Lui credeva nella politica, la interpretava nel modo più alto, al servizio del bene comune e della crescita della comunità".

Al termine del funerale, l’agenzia Cabassi ha trasferito il feretro alla cremazione.

Antonio Lecci