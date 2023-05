"Forum, finanziamenti a rischio: enorme l’errore della giunta"

Bloccati i lavori del Forum, si parte da capo con un nuovo progetto esecutivo. Questo l’annuncio fatto lunedì dall’amministrazione comunale su una delle opere più attese dai santilariesi, che da 13 anni aspettano che il loro cinema-teatro riapra i battenti. Il Comune ha effettuato il recesso dall’appalto alla ditta incaricata della ristrutturazione e si rendono necessari nuovi approfondimenti tecnici; i costi probabilmente raddoppieranno. "Lo avevamo facilmente previsto", dicono i consiglieri comunali di minoranza di ’Alternativa Civica per S.Ilario e Calerno’, che esattamente un anno fa portarono in Consiglio una mozione segnalando i dubbi che la struttura potesse essere sottoposta a un semplice ’restyling’, quando lo stabile è una sorta di capannone realizzato negli anni ’80, ad anni luce dalle attuali normative in materia di sicurezza e antisismica.

"La Giunta e la maggioranza Pd hanno finalmente capito che prima delle finiture bisogna mettere a norma le strutture. Un concetto che capisce anche un bambino, ma che la Giunta non aveva preso in considerazione", sottolineano Alberto Iotti, Marco Orlandini e Silvia Ferrari, che aggiungono: "Per mesi gli attuali amministratori hanno tentato di negare la realtà, ma nonostante tutti i tentativi di insabbiamento la verità è venuta a galla. A 13 anni dalla chiusura del Forum, decisa ad insaputa della coop Ottoemezzo che gestiva la sala, si torna dunque daccapo, come nel gioco dell’oca".

Da allora ci sono state due amministrazioni, prima con il sindaco Moretti e l’attuale guidata dal sindaco Perucchetti. "La Giunta, senza il minimo pudore, tenta di sostenere che nel corso dei lavori sono usciti elementi inattesi: no, non è così, questa è una falsità - sottolineano da Alternativa -. Il vero problema è che la Giunta è partita dalla coda e non dalla testa. Ha approvato un progetto relativo alle finiture e fatto l’appalto, poi solo a seguito dell’interpellanza presentata da Alternativa ha preso in considerazione il tema del miglioramento sismico e, quindi, delle strutture".

Ora i lavori sono stati fermati, l’appalto è stato revocato, bisogna fare un nuovo progetto e trovare nuovi finanziamenti. Il costo passerà dagli attuali 600mila euro a circa 1 milione 200mila euro, con il rischio anche di perdere i 300mila euro di finanziamenti che si erano ottenuti dalla Regione. "Qualcuno riesce a farsi un’idea di quando il Forum potrà essere riaperto? E il sindaco nelle sue dichiarazioni lo metteva in testa alle sue priorità - aggiungono Iotti e i suoi colleghi -. L’errore commesso dalla Giunta è così enorme che si stenta a considerarlo possibile, eppure è la realtà. La realizzazione del cinema teatro Forum era stata una scelta all’avanguardia a livello provinciale, i santilariesi ne erano orgogliosi. La struttura è chiusa da 13 anni e nessuno può dire quando verrà riaperta. A questo punto siamo arrivati! Noi cerchiamo di essere misurati nei toni, ma questa volta lo diciamo con chiarezza: la maggioranza Pd, la Giunta e il sindaco sono totalmente inadeguati e prima ce ne libereremo, prima Sant’Ilario potrà tornare ad essere amministrata dignitosamente".

Francesca Chilloni