Foto, gastronomia e intrattenimento a Boretto in riva al Po

In attesa del festival "Scorre il fiume", in programma il prossimo fine settimana con concerti di primo livello (Rosa Chemical, Pfm Elio) e altri intrattenimenti sull’incantevole scenario del Po (finalmente risalito a livelli "normali" grazie alle recenti precitazioni sul Nord Italia), si svolge "Un Po di settembre", l’evento organizzato dalla Pro Loco di Boretto e che oggi nell’area del Museo, in via Argine, continua con il suo ricco menù.

Dopo gli eventi di ieri, oggi alle 10 si svolgerà un laboratorio fotografico dedicato ai bambini a cura di Monica Benassi, alle 19 musica con Just Be e alle 20,30 il Whole Tone Trio con Noemi Tommasini.

Il punto bar rimarrà aperto a partire dalle 10, cucina aperta anche a pranzo. L’ingresso ai vari eventi è libero.