Fototrappole a Montecchio per punire i maleducati dei cassonetti

Sono operative da ieri sul territorio montecchiese le fototrappole contro gli incivili: telecamere per il monitoraggio dell’abbandono dei rifiuti e il conferimento inappropriato della raccolta differenziata. Per combattere il malcostume il Comune ha "reclutato" i volontari di "Puliamo Montecchio" e, da settembre, anche le "Guardie Ecologiche Volontarie". Il sistema viene usato a rotazione nei punti critici di abbandono (non solo dove ci sono le postazioni di raccolta) e scoprirà i comportamenti scorretti. "L’obiettivo non sono le sanzioni ma il rispetto e il decoro della nostra città". f.c.