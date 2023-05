Francesca Codeluppi dialoga con Fabrizio Loschi

L’infinito può essere verticale? In un luogo magico di arte e cultura come galleria L’Ottagono di Bibbiano sì. Ed è su questo apparente ossimoro su cui dialogheranno Francesca Codeluppi e Fabrizio Loschi (foto), sabato 20 maggio, a partire dalle ore 17,30, all’interno della mostra in corso, in cui l’artista modenese (che si muove tra scultura, pittura, poesia e grafica e tra materiali diversi, sempre attratto dalla tridimensionalità) rappresenta la tensione dell’uomo verso il cielo. Le opere di Loschi, di materia potente e densa spiritualità, raccontano di un desiderio costante verso quello che non si vede e che ci attraversa. Sono pensieri incarnati o, come lui stesso ama dire, il suo "osso del cuore", in costante silenzioso ascolto. Lo racconterà sollecitato dalla Codeluppi, operatrice culturale presso la Biblioteca di Albinea e organizzatrice di eventi. La mostra (ingresso libero), curata da Silvio Panini, è arricchita da un catalogo e da un testo critico dell’antropologo Simone Ghiaroni.

f.c.