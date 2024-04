Francesco Bazzoni diventa diacono. Oggi l’ordinazione

È in programma alle 18 di oggi, nella Cattedrale di Reggio, con l’arcivescovo Giacomo Morandi, l’ordinazione diaconale di uno dei seminaristi della diocesi reggiano-guastallese. Si tratta di Francesco Bazzoni, nato il 2 maggio 1991 a Guastalla, dove risiede. È originario della parrocchia di San Pietro, nell’Unità pastorale guastallese. Dopo il liceo scientifico ha conseguito la laurea triennale in ingegneria elettronica e fino a 27 anni ha lavorato nell’azienda di famiglia, diretta dal padre, come progettista. Nel 2018 è iniziato il percorso in Seminario. In questi anni oltre alla vita comunitaria, allo studio e alla preghiera, Francesco ha incontrato diverse realtà svolgendo servizio in Caritas, in particolare nel centro di ascolto e nelle accoglienze, nel percorso del "Pozzo di Giacobbe", all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco, fino a recenti attività svolte nel carcere a Reggio Emilia. Per due anni Bazzoni ha prestato servizio nell’Unità pastorale "Terre del perdono" (Canossa-San Polo d’Enza), mentre dal settembre scorso è assegnato alla parrocchia di Poviglio, coordinata da monsignor Alberto Nicelli, con un lungo passato come parroco a Guastalla.