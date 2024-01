Franco Baresi sarà protagonista alla rassegna "Tu sì che vali"

Franco Baresi, storico difensore dell’Ac Milan e dirigente sportivo, il 20 gennaio sarà il protagonista della rassegna ‘Tu sì che vali. Storie di sport, valori e vita’. Ad Albinea tornano i grandi protagonisti del mondo dello sport e il primo ospite dell’anno sarà Baresi. Nella sua straordinaria carriera, costellata di successi tra i quali la vittoria ai Mondiali nel 1982, il secondo posto nel 1994 e il record di presenze in campionato e nelle coppe europee, ha militato nel ruolo di difensore nel Milan per 20 stagioni (dal 1977 al 1997) di cui 15 da capitano. Baresi ha raccontato la sua storia di uomo e calciatore in un libro di grande ispirazione per tutti e in particolare per i giovani ‘Libero di sognare’ edito da Feltrinelli nel 2021 dove sottolinea il potere dell’immaginazione, determinazione e coraggio nel raggiungimento di ogni obiettivo. L’incontro con Baresi si terrà il 20 gennaio alle 11 al cinema Apollo. L’autore dialogherà sulla sua carriera e sul libro con Andrea Delmonte, Editor Libri di Mondadori. Per partecipare prenotarsi allo 0522-590232 o scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it. Durante l’iniziativa è previsto un desk Mondadori di vendita del libro e al termine autografi di Baresi che si è reso disponibile per il firmacopie. Sarà anche l’occasione per la festa ‘Albinea è sport’. Durante l’evento sarà assegnato un riconoscimento a tutte le società albinetane che, insieme al Comune, lavorano con grande passione e determinazione per la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori. Sarà lo stesso Baresi ad assegnare agli atleti più meritevoli (segnalati dalle singole società) il suo libro, un vero e proprio omaggio alla passione per lo sport. Nel libro racconta la sua storia umana e sportiva e come è riuscito a realizzare il suo sogno di bambino di diventare una leggenda del calcio. Attualmente è vicepresidente onorario del Milan. Oggi è l’unico giocatore della storia ad aver raggiunto primo, secondo e terzo posto ai mondiali di calcio. Ha sempre militato nel Milan nel corso della sua carriera. ‘Tu sì che vali’ proseguirà ad Albinea nei prossimi mesi con altri incontri pubblici.

