Frisbee, sfida tra 22 squadre. Vince la 2ª B del Bismantova

E’ la 2ª B del comprensivo Bismantova di Castelnovo Monti ad aggiudicarsi il torneo di Ultimate Frisbee. Si è conclusa così a Toano la fase più significativa del percorso educativo 2023/2024 del progetto Multisport ne’ Monti. Le 22 squadre scese in campo hanno rappresentato 8 classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Castelnovo Monti, Felina, Toano, Regnano, Baiso e Viano. Al termine del torneo i più bravi sono risultati essere gli studenti della classe 2^B dell’Istituto Comprensivo Bismantova, ma per tutti il percorso condotto per 8 ore in palestra e 2 ore al campo sportivo è stato divertente e coinvolgente trasferendo i valori della disciplina a tutti i giovani protagonisti dell’esperienza.

