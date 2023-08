Fuga di gas a Rio Saliceto: traffico bloccato

Una fuga di gas ha costretto a bloccare il traffico nella zona di via Riscossa, una strada parallela alla trafficata Provinciale per Carpi, ieri pomeriggio a Rio Saliceto. L’avaria si è verificata durante operazioni di scavo per la posa della fibra ottica.

Durante i lavori, infatti, è stata tranciata una condotta sotterranea del gas, che ha iniziato a uscire verso l’esterno. Immediato l’allarme, con intervento dei tecnici di Ireti, dei vigili del fuoco di Guastalla, oltre che della polizia locale della Pianura reggiana per chiudere il traffico nella zona della perdita della sostanza, per motivi precauzionali. I tecnici di Ireti hanno poi bloccato l’erogazione del gas nella condotta interessata dal taglio, in attesa di sostituire il pezzo di tubo rimasto danneggiato. Nella zona sono presenti alcune aziende, ma con abitazioni a sufficiente distanza di sicurezza. In breve tempo, grazie al tempestivo allarme e al rapido intervento di tecnici della società del gas e dei vigili del fuoco, l’area è stata messa in sicurezza. Sono poi iniziati i lavori di ripristino della condotta interessata dal taglio accidentale.