Fuga di gas, esplosione in una casa: si indaga

Momenti di paura mercoledì sera per un’esplosione in un’abitazione in via Primo Maggio 23 a Casalgrande. Si è verificato anche un incendio all’interno della casa. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che, oltre a compiere gli accertamenti del caso, hanno domato le fiamme. I vigili del fuoco hanno dunque riportato la situazione sotto controllo, scongiurando ulteriori danni. Sul luogo si sono pure portati i carabinieri di Scandiano. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Secondo una prima ricostruzione, si è verificata un’esplosione provocata da una fuga di gas con conseguente incendio all’interno della casa. Dell’emergenza è stato informato il Comune di Casalgrande: "Abbiamo appreso – dicono dall’ufficio tecnico – del problema in via Primo Maggio. Una parte della casa è stata dichiarata inagibile". I pompieri hanno operato per alcune ore. Da accertare con precisione, da parte dei residenti della casa, i danni dovuti dall’esplosione.

m. b.