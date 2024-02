Fumo dalla stufa a legna: intossicati

Grave rischio ha corso una famiglia residente a Casalobbio di Ramiseto (comune di Ventasso): genitori ottantenni e un figlio, sono rimasti intossicati nel sonno da monossido di carbonio per il mal funzionamento della canna fumaria. Ad avere la peggio sono stati il padre e il figlio, trasferiti subito alla camera iperbarica di Fidenza per la disintossicazione. È successo nella tarda notte tra mercoledì e giovedì in un’abitazione dotata di una stufa a legna per il riscaldamento. Per motivi ancora al vaglio dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto, non escluso il mal funzionamento della canna fumaria con fuoriuscita di fumo, si è verificata l’esalazione di monossido di carbonio che, invase le stanze da letto, ha causato un senso di malore soprattutto ai due uomini, padre e figlio. Infatti il padre, che era andato a letto presto, è stato il primo ad accusare giramenti di testa, si è alzato e poi è tornato a letto pensando ad un normale disturbo. Più tardi è stato il figlio ad accusare un forte mal di testa, si è alzato e ha subito compreso quello che stava accadendo: velocemente ha aperto tutte le finestre di casa e ha allertato la centrale del 118 che ha inviato sul posto i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, due ambulanze, una della Croce Verde di Castelnovo Monti, una della Croce Verde Alto Appennino di Busana e i carabinieri di Ramiseto. Le tre persone intossicate sono state portate all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti e successivamente padre e figlio sono stati trasferiti alla camera iperbarica di Fidenza per essere sottoposti al relativo trattamento.

È stata evitata una tragedia proprio grazie al figlio che, svegliandosi in piena notte per il forte mal di testa, ha avuto subito l’intuizione di quello che stava accadendo nella loro abitazione e ha agito di conseguenza. Dalla canna fumaria si era sprigionato un leggero fumo che aveva invaso le stanze. Inizialmente era stato allertato anche l’elicottero di Bologna, poi sospeso. I tre intossicati stanno meglio e al rientro saranno ospitati dal genero fino a quando non avranno sistemato la canna fumaria, causa dell’intossicazione.

Settimo Baisi