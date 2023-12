Fumogeni e stop al treno. Daspo a 21 tifosi granata

Sono in arrivo i provvedimenti Daspo a carico di 21 tifosi delle Teste Quadre, il gruppo ultras della curva della Reggiana, per i disordini causati il 2 settembre scorso prima e durante il derby col Parma allo stadio Tardini.

Sono stati recapitati loro infatti gli avvisi da parte della Digos della questura della città ducale coi quali si informa la procedura che con ogni probabilità porterà all’emissione dei Daspo (ancora non emessi ufficialmente) dopo essere stati identificati dagli inquirenti. Sono accusati di essere responsabili in particolare di aver tirato il freno a mano del treno che trasportava centinaia di sostenitori granata, arrestando il convoglio prima dell’arrivo in stazione a Parma per poter scendere sui binari della ferrovia e sfuggire al cordone della celere, andando in corteo ‘disorganizzato’ verso lo stadio seminando disagi in città. Questo ha comportato l’interruzione di pubblico servizio nonché causato numerosi ritardi a catena delle successive corse.

Ma sono anche ritenuti responsabili di aver lanciato fumogeni in campo durante il match, costringendo l’arbitro a sospendere più volte la partita a inizio primo tempo vista la scarsa visibilità. Gli inquirenti hanno così avviato le indagini per risalire ai facinorosi e grazie alle telecamere di sorveglianza sia della stazione sia dello stadio, sono stati identificate ventuno persone. Ma non è escluso che le indagini, ancora in corso, possano portare ad aumentare il numero dei provvedimenti Daspo. Anche sponda Parma dato che alcuni tifosi gialloblu avevano lanciato un mattone sul finestrino dell’autobus che trasportava la squadra della Reggiana; un gesto per fortuna che non ha causato feriti.