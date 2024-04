Furiosa rissa tra stranieri. Tre fermati dagli agenti

Una furiosa rissa tra stranieri si è scatenata intorno alle 14 di ieri, fra via Ceva e viale Piave, all’altezza del distributore di benzina. Stando alle testimonianze raccolte circa sei/sette uomini hanno iniziato a picchiarsi, in pieno giorno e davanti ai passanti, a suon di spintoni e pugni. Da chiarire se siano stati utilizzati anche una mazza e spray al peperoncino. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, già presenti nel presidio fisso di piazzale Marconi. Alla vista degli agenti molti dei partecipanti alla zuffa sono scappati. Tre di loro però sono stati fermati dai vigili, che li hanno condotti al comando per l’dentificazione. Alcuni di loro sarebbero clandestini e con precedenti per spaccio. Ancora da chiarire che cosa ci sia alla base della rissa, perché le versioni sono divergenti. Ma è probabile che possa trattarsi di un diverbio nato nell’ambito del traffico di stupefacenti. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona.