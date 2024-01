Furti e vandalismi a Boretto, denunciati i primi due minorenni

Boretto (Reggio Emilia), 15 gennaio 2024 - Sono scattate formalmente le prime due denunce di minorenni che risultano aver preso parte ai furti e vandalismi avvenuti al lido Po di Boretto la notte del 4 gennaio. Come già riportato nei giorni scorsi, l’attenzione è puntata su almeno cinque giovanissimi. E in tutto sarebbe una decina il numero di ragazzi protagonisti di vari episodi di vandalismo, furti e danneggiamenti in paese, durante il periodo delle festività natalizie e di capodanno. I carabinieri di Boretto ritengono i due denunciati al tribunale dei minori come responsabili dell’intrusione sulla motonave Stradivari, rompendo vetri, svuotando il contenuto di un paio di estintori nei locali e il lancio di poltrone e divanetti nel fiume Po. Ma non è tutto. La stessa notte c’è stato pure un furto al vicino ristorante del lido Po, con una porta forzata a il furto di circa 400 euro in denaro dal registratore di cassa. Le immagini della videosorveglianza sono state fondamentale per gli investigatori. Uno degli indagati ha ammesso i fatti, fornendo pure indicazioni che hanno portato a uno dei complici. I carabinieri hanno pure rinvenuto e sequestrato abiti e scarpe, ritrovati nell’abitazione di uno di loro, che risultano identici agli indumenti indossati dagli autori del furto, come risulta dalla videosorveglianza. Le indagini proseguono.