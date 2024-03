Furti e vandalismi in via Leningrado: "Installate la videosorveglianza"

Non si fermano le azioni furtive e di microcriminalità nel quartiere nord ovest di Novellara, in particolare in via Leningrado, dove nel recente passato sono stati diversi i blitz di ladri e vandali. Nei giorni scorsi, oltre ad almeno un paio di tentativi di furto, da segnalare pure il danneggiamento del finestrino di un veicolo in sosta, forse attuato per un tentativo di furto. La scena risulta essere stata ripresa da telecamere private, fornendo qualche elemento in più alla vittima del gesto, che ha fornito immagini e prove ai carabinieri, insieme alla formale querela. Ma i residenti chiedono un potenziamento della videosorveglianza pubblica: "Abbiamo richiesto il servizio con una raccolta di firme, ma – dicono i cittadini – dal comando di polizia locale non ritengono necessaria la videosorveglianza in questa zona, se non quando sarà aperta la nuova tangenziale, in fase di ultimazione. Noi crediamo che si stia sottovalutando il problema. In base a quale criterio si è scelto di privilegiare alcuni quartieri e altri no?".

a.le.