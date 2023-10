Furto a Castelnovo Sotto: 8mila euro di danni per artigiano

Furto di attrezzature da lavori, ieri notte in un magazzino annesso ad una abitazione alla prima periferia di Castelnovo Sotto. Ignoti sono riusciti ad aprire una porta sul retro dell’edificio, di proprietà di un artigiano, riuscendo a portare via materiale per l’edilizia e piccoli macchinari, per un valore di circa 7-8 mila euro. Solo ieri mattina, all’arrivo del proprietario, ci si è accorti dell’ammanco del materiale e dei segni di scasso alla porta.