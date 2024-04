Furto, traffico di veicoli e minacce. Un uomo e una donna in carcere

Due arresti dei carabinieri. Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, che hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo, emesso nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria tedesca. Il giovane era ricercato a seguito di una condanna per i reati di furto aggravato in concorso e traffico di veicoli rubati, commessi a Monaco il 16 dicembre 2022. Da questa mattina il 23enne, calabrese, ricercato in ambito europeo dalle autorità tedesche, non avendo fornito il proprio consenso alla consegna allo Stato membro da cui è ricercato, al termine delle formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Reggio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Arrestata invece dai carabinieri di Bagnolo, paese in cui vive, una donna di 55 anni, originaria dell’Ungheria, colpita da mandato di arresto europeo emesso a fine marzo dall’autorità del suo Paese, dove era ricercata per una condanna per guida sotto l’effetto di stupefacenti, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, commessi in Ungheria il 22 marzo 2023. I carabinieri di Bagnolo hanno eseguito il provvedimento, raggiungendo la donna per poi accompagnarla in carcere a Bologna, per scontare la pena decisa dall’autorità giudiziaria ungherese. Poco più di un anno fa era stata fermata dalla polizia magiara per il mancato uso della cintura di sicurezza. Ma per il suo stato psicofisico alterato, si era scagliata contro gli agenti. Era stata fermata a sottoposta ai test di laboratorio, da cui era emersa la positività alla droga. Dopo la condanna è stato emesso il mandato di arresto europeo, ora eseguito dai carabinieri della caserma di Bagnolo, intervenuti con il nucleo operativo di Castelnovo Monti e del nucleo investigativo di Reggio.