Gaia De Laurentis protagonista di ’Una giornata qualunque’

Stasera alle 21 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti va in scena ’Una giornata qualunque’ di Dario Fo e Franca Rame, interpretata da Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch, con musiche della Banda Osiris. Commedia divertente e vivace che traccia un ritratto delle nevrosi femminili. La protagonista è una donna, Giulia, separata dal marito dopo ben 35 anni di matrimonio e che vive sola in una casa piena di aggeggi elettronici. Di mestiere fa la manager pubblicitaria e quindi ha nella sua casa-ufficio tutta la strumentazione necessaria per fare filmati. La solitudine la sta logorando. Ha deciso di suicidarsi e di lasciare un messaggio video all’ex marito nel quale vuole confessargli di averlo molto amato e dove vuole parlargli della sofferenza della separazione dalla quale sono scaturiti per lei molti vizi come fumo, alcol e mangiare senza regole. Ma scopre che un giornale dall’invitante titolo "Salute" ha pubblicato un articolo di una psichiatra con consigli contro la depressione...