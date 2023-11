Gaia Ronzoni, danza da podio. E’ bronzo ai mondiali in Austria

Valzer viennese, Tango, Quickstep, Foxtrot… Da Trinità ballando fino al podio del Campionato del Mondo. Gaia Ronzoni, 21 anni, e il suo partner Orazio Spadaro brillano adesso tra le stelle internazionali della danza: hanno ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria "Rising Stars Standard" al Csit World Championship che si è svolto ai primi di novembre a Schladming, in Austria.

La reggiana Gaia, residente nella frazione di Canossa, non ha ballerini in famiglia ed ha mossi i primi passi a 6 anni per seguire un’amica; Orazio invece è nato e cresciuto a Sampieri, una frazione di Scicli in Sicilia. Dopo aver danzato con diversi partner, Gaia si è affidata al famoso Team Diablo, accademia di danza sportiva di Molinella (Bo), per trovare il ballerino con cui provare a scalare le classiche. Un po’ il destino un po’ il fiuto dei loro coach Benedetto Ferruggia e Claudia Koehler (pluricampioni del mondo), che hanno proposto di formare una nuova partnership con Orazio, ed ecco un anno fa si è creata una coppia formidabile per affiatamento e bravura.

Determinazione, passione e sessioni di allenamento quotidiane con i migliori maestri, seguiti costantemente nella preparazione fisica: sin dai primi passi insieme si è instaurata un’alchimia speciale. Il grande potenziale che vedevano i loro insegnanti è stato notato da tutti alla prima competizione disputata insieme: l’Universal Championship a Mantova. Dopo solo 3 settimane, Orazio e Gaia sono riusciti a classificarsi fra le migliori 24 coppie al mondo per gli standard nel circuito Dance Sport Heritage.

In seguito si sono qualificati al 2° posto in tutte le competizioni Star Cup per la categoria Rising Stars. Fino al trionfo in Austria. Da qualche mese, inoltre, Gaia ed Orazio hanno iniziato anche ad insegnare insieme nei corsi di ballo sociale dell’Asd Danzaland nelle sedi di Vetto, Collecchio e Langhirano. L’amministrazione comunale di Canossa si congratula con la coppia "per i brillanti risultati raggiunti in Austria e auguriamo a loro di arricchire sempre di più i loro traguardi".

Francesca Chilloni