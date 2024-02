Galluzzo e Sironi, lezione su Giulio Bizzarri

Al via oggi, al portico dei Marmi di Palazzo dei Musei, il ciclo di incontri ‘Divagazioni’, 4 appuntamenti per indagare insieme ad artisti, scrittori, storici dell’arte e protagonisti della pubblicità e della comunicazione la figura del creativo Giulio Bizzarri, nel contesto della mostra a lui dedicata ‘Arte divertissement pubblicità’, ai Musei fino al 17 marzo. Alle 16 è in programma la conversazione ‘Questa non è una pubblicità. Grafici e agenzie pubblicitarie negli anni di Bizzarri’, con Michele Galluzzo, graphic designer e ricercatore, e Marta Sironi, docente all’Isia di Urbino e Naba di Milano, e curatrice del catalogo della mostra. Il contesto professionale vissuto da Bizzarri, la pubblicità italiana tra i Settanta e i Novanta del secolo scorso, è estremamente vivace e in trasformazione.

l.m.f.