Gara al miglior Aceto di Novellara e Bassa: 1° Trofeo Renzo Rinaldini L'Acetaia Comunale di Novellara offre la possibilità di ritirare boccetti e consegnare campioni di aceto balsamico per partecipare al 1°Trofeo Renzo Rinaldini. Scadenza per la consegna dei campioni: 9 settembre. Premiazioni in occasione della cena annuale di gala "Reggio Emilia".