Gastronomia, bici e arrampicata. La festa si rinnova con lo sport

Molte iniziative domani a Vezzano per la festa dell’asparago selvatico organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ez Emanuela Zannoni, Aps Vezzano e Dintorni Prore e associazioni vezzanesi.

Grande attesa per i laboratori del gusto dedicati ai prodotti della nostra terra. Tra le novità le proposte per gli amanti delle attività outdoor con escursione a piedi, giro in bicicletta, per i piccoli possibilità di provare il brivido dell’arrampicata.

Dalle 9 apertura del mercato agro-alimentare, artigianato, artisti ingegno, enti no profit intermezzato dall’esposizione di auto d’epoca e trattori d’epoca. Sarà possibile visitare il mercatino vintage ‘Riusare per restaurare’ della parrocchia di Montalto finalizzato alla raccolta fondi per il restauro della torre campanaria della chiesa vecchia di Montalto.

L’inaugurazione della festa si terrà nel parco Paride Allegri alle 9.30.

Tante le attività previste. In sala civica alle 10.30 sarà presentato il volume dell’architetto Luigi Croci ‘Vezzano in cartolina’ con inaugurazione dell’omonima mostra realizzata con la collaborazione del fotografo Simone Lugarini. Alle 11.30 apertura aree ristoro. Non mancheranno gli eventi per tutti nel pomeriggio.

Alle 17, nell’area dei laboratori del gusto, la premiazione della seconda edizione della gara del salame e gara della torta di tagliatelle nostrana, mentre alle 18 nell’area ristoro della zona sportiva ‘Musica al tramonto’ a cura della Polisportiva La Vecchia.

Alle 18.30 show del taglio della forma di Parmigiano Reggiano della latteria La Campola. Sul sito online del Comune è riportato il programma completo della festa.

