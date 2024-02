Gattatico, furti di auto ibride per rubare le batterie agli ioni di litio

Gattatico. Grazie alla segnalazione di un cittadino, i carabinieri di Gattatico hanno rinvenuto alla periferia del paese tre vetture ibride rubate tra Parma e Reggio Emilia, abbandonate dopo essere state private del “pacco batterie”. Una volta erano le autoradio, poi è toccato a cerchi e pneumatici e in tempi più recenti ai volanti e alle componenti elettroniche delle auto prodotte dalle case tedesche. Ora nel mirino delle bande di ladri ci sono in particolare le batterie agli ioni di litio fortemente richieste dal mercato nero. Ieri mattina le auto rubate sono state rinvenute in strada Bergamina a Gattatico. Si tratta di tre Toyota Chr rubate tra Reggio e Parma, abbandonate dopo essere state private del pacco batterie. Un intervento meccanico che testimonia una grande perizia tecnica, tanto da far pensare a bande di professionisti, capaci di colpire rapidamente e in serie. Sono avviate le indagini per risalire ai responsabili di questi furti che, già avvenuti in altre realtà provinciali, ora si stanno affacciando anche in territorio emiliano.