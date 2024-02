Gelato d’Italia-Indian. Acquisiti asset produttivi del marchio Giuntoli

Gelato d’Italia, tra le aziende leader in Italia nella produzione di gelati e ghiaccioli per la grande distribuzione e per i grandi marchi del settore, ha acquisito dalla liquidazione giudiziale, tramite asta, lo stabilimento, gli asset produttivi e il marchio di Giuntoli, azienda toscana di ghiaccioli e gelati in procedura fallimentare dal 2023. "Questa acquisizione consente a Gelato d’Italia di rinforzare nel breve la propria presenza sul mercato nazionale e rende l’azienda emiliana il primo operatore italiano nella categoria dei ghiaccioli", si legge in una nota.

Acquisita dal Fondo Davidson Kempner-Afendis nel 2022, Gelato d’Italia prosegue il suo percorso di crescita.

"L’acquisizione di Gelati Giuntoli – prosegue l’azienda – è il primo importante passo di una nuova fase di sviluppo che prevede l’acquisizione di altre aziende del settore in Europa e Nordamerica per creare un operatore in grado di fornire ai propri clienti maggiore capacità produttiva e una presenza internazionale più vicina ai mercati di riferimento". "È un momento importante nella lunga storia di Gelato d’Italia, azienda nata a Reggio Emilia negli anni ’40 dalla visione e creatività della famiglia Olivi. Con questa prima acquisizione si concretizza la nostra strategia di crescita che ci porterà a essere sempre più azienda di riferimento sul mercato – dichiara il ceo Marco Pellegrino –. Grazie all’aumento della capacità produttiva che darà ulteriore spinta alla nostra crescita, sia sul mercato italiano sia all’estero,siamo pronti per la prossima fase di espansione. Le attività produttive della Giuntoli ripartiranno al più presto per poter essere operativi al 100% in vista della stagione estiva".

Gelato d’Italia–Indian è un’azienda storica, creata dalla famiglia Olivi, che nasce come laboratorio artigianale negli anni ‘40 per poi trasformarsi in una solida realtà industriale. Nel 2016 intraprende una nuova fase del percorso affiancata da un Fondo di Private Equity che accompagnò l’azienda portandola da essere un fornitore locale di marca privata a un partner internazionale per le principali marche di gelati e per le maggiori insegne della Grande Distribuzione in Europa e in Nord America.

L’azienda ha realizzato due importanti fasi di espansione dello stabilimento di Cavriago con investimenti di oltre 30 milioni di euro in 6 anni. A novembre del 2022, il Fondo americano Davidson Kempner – Afendis ha acquisito il 100% di Gelato d’Italia per iniziare una nuova fase del progetto.