Gennari cede al richiamo della sirene Usa: "Entusiasta, ma non è un addio definitivo"

Fulmine a ciel sereno, la nuova lega professionista americana di volley femminile emette un comunicato: Alessia Gennari giocherà qui da noi.

"Sì – dice Alessia da Conegliano – giocherò negli Stati Uniti per due stagioni".

Ma, ci scusi, normalmente si dice giocherò nella tal squadra… negli Usa.

"Beh, è un po’ complicato perché ci sono delle priorità pubblicitarie e dei tempi che sono stabiliti dalla Lovb, appunto questa nuova lega che inizierà il campionato in autunno. Io so già dove giocherò, ma non posso dirlo perché saranno loro ad ufficializzarlo".

Però sono andati diretti ad ufficializzare subito il suo arrivo negli States.

"Sì, in Italia normalmente non si parla di trasferimenti nel mese di marzo. Io a Conegliano sono in scadenza di contratto e probabilmente non sarei rimasta. Ma siamo in piena stagione, con un campionato e una Champions nel mirino. Al volo mi arriva questa proposta, probabilmente su segnalazione di Kelsey Robinson, una ragazza che ha giocato con me. Valuto due cose e decido, giocherò due stagioni negli States".

Okay, ci può dire le squadre dove potrebbe giocare?

"Sono sei, Austin, Houston, Atlanta, Omaha, Madison e Salt Lake City. Alle giocatrici d’esperienza hanno dato una specie di scelta prioritaria, mentre le varie squadre saranno costituite da diverse giocatrici che arrivano da tutto il mondo, ma che potrebbero andare in un team o in un altro, salvaguardando l’equilibrio che vogliono avere nel campionato".

Che sentimenti le suscita?

"Entusiasmo e un velo di tristezza: entusiasmo perché si tratta di una scelta importante sportiva e di vita, visto che io non sono mai uscita dal campionato italiano. E proprio per questo anche di tristezza, perché lascio due famiglie, la mia personale e quella del campionato di Serie A che sento mio dopo 13 anni di attività. Io poi amo l’Italia e quindi sono sicura che si tratta di un arrivederci, ma non di un addio".

Alessia Gennari, banda brava anche a livello difensivo, è nata a Parma nel 1991, ma abita a San Martino e ha militato anche nella Crovegli Cadelbosco. Ora conta 107 presenze in azzurro ed è la prima giocatrice italiana ad essere annunciata dalla League One Volleyball. Nella sua lunga carriera di alto livello ha vinto 2 scudetti (nel 2015 a Casalmaggiore, 2023 a Conegliano) 3 Coppe Italia, 1 Mondiale per club, 1 Coppa Cev.

Claudio Lavaggi