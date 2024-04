Georgica, festa sul Po con 170 espositori

Con uno sguardo al meteo, prosegue anche oggi il programma di Georgica, la festa sulle rive del Po, fra Guastalla e Gualtieri, che rispolvera il mondo delle tradizioni, dell’acqua, della terra e del lavoro nei campi. Una mostra mercato tra fiori, piante, artigianato, degustazioni gastronomiche, approfondimenti culturali e momenti di divertimento per tutta la famiglia. L’ingresso costa 5 euro, gratuito fino a 14 anni di età e portatori di handicap con accompagnatori. Quest’anno si celebra la decima edizione di questo evento dedicato al mondo rurale e alla biodiversità con centosettanta espositori e un ricco calendario di incontri, laboratori e attività per coinvolgere adulti e bambini. Previsti pure giochi del passato, l’area di Asimondo, spettacoli, un viaggio nel mondo letterario e nella geografia. E poi esibizioni di danza del ventre nel ricordo del viaggio in Oriente di Marco Polo, la musica del corpo filarmonico guastallese, il concerto con strumenti antichi come organetto diatonico e ghironda, incontri su letteratura e testi di scrittori internazionali, gare poetiche tra studenti. Attivo il servizio ristoro, stand con prodotti tipici, gli artigiani all’opera con ferro, legno e altro ancora.