Gessi e fonti patrimonio Unesco: domani la festa

Festa domani alle Fonti di Poiano, voluta dall’Unione dei Comuni dell’Appennino reggiano e organizzata in collaborazione con il Parco Nazionale: un evento per rimarcare l’importanza dell’inserimento delle Fonti di Poiano e i Gessi Triassici della valle del Secchia nell’elenco dei siti Mab, patrimonio dell’Umanità Unesco. L’appuntamento alle Fonti di Poiano, Bar Ristori, è fissato per domattina alle 10. Intrattenimento musicale a cura del violinista Ezio Bonicelli, poi apriranno gli interventi il presidente dell’Unione, sindaco di Villa Minozzo e delegato della Provincia per la montagna, Elio Ivo Sassi, e il docente di geologia all’Università di Modena e Reggio Emilia, Stefano Lugli, che ha collaborato in modo determinante alla candidatura dei siti appenninici all’Unesco.

s.b.