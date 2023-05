Giorgia domani sera porta a Reggio il suo spettacolo "Blu Live"

Una serata piena di magia e con una voce straordinaria. E’ quella che attende gli spettatori che, domani sera alle 21, saranno al Valli per assistere allo spettacolo "Blu Live" il nuovo tour di Giorgia nei più prestigiosi teatri lirici e in grandi palasport. Domani sera la cantante romana sarà al Valli dove si registra il tutto esaurito già in prevendita per una data attesissima.

Fuori dai circuiti più battuti e gli schemi preconfezionati del pop, “BLU LIVE” sarà un lungo viaggio tra i luoghi rinomati della storia della musica.