Giorgio Bedeschi è morto: lo storico sindaco di Viano si è spento a 74 anni

Viano (Reggio Emilia), 1 settembre 2023 – È morto Giorgio Bedeschi, storico sindaco di Viano. Aveva 74 anni, da mesi era in cura per dei problemi di salute che si sarebbero aggravati negli ultimi giorni, lascia la moglie Mara, due figli e due nipoti. I funerali si svolgeranno domani (sababto 2 settembre) pomeriggio alle 15 nella chiesa del paese.

Bedeschi è stato il primo sindaco della Lega: dal 1999 nei banchi dell’opposizione e nel 2009 l’elezione a sindaco. Poi l’uscita dal Carroccio e il proseguo come primo cittadino fino al 2019. Un percorso politico che è proseguito (recentemente si era avvicinato a ‘ItalExit’) e l’intenzione di candidarsi nuovamente il prossimo anno. Ma soprattutto la sua attività, di uomo e politico, è sempre stata contraddistinta dal fare e dall’amore per il suo comune e il territorio Reggiano. Non facendo mai mancare sostegno e vicinanza alle persone, con un occhio sempre rivolto alle nuove generazioni.