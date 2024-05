Il 25 maggio 1979, Etan Patz, un bambino di 6 anni, sparì a New York. Tale evento diede luogo alla nascita di un movimento per le persone scomparse, che portò allo sviluppo di nuovi metodi per favorire le ricerche, come le foto sui cartoni del latte, a metà degli anni Ottanta. In tributo alla scomparsa di Etan Patz, il 25 maggio è stato dedicato alla Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Insieme alla Fondazione Amber Alert Europe quest’anno la Polizia di Stato ha realizzato la campagna ’Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112’ per diffondere consigli utili per i genitori che sperimentano il trauma della scomparsa di un bambino (link al flowchart). Per ulteriori informazioni sulla campagna, si segnala il sito https://www.amberalert.eu/check-think-report/it. Per entrare in contatto con la Polizia di Stato è attiva l’App Youpol. Per favorire le ricerche dei minori è disponibile il sito italiano per i bambini scomparsi https://it.globalmissingkids.org. Per i casi di minorenni di cui si sono perse le tracce da lungo tempo, è anche possibile inserire le immagini age progression degli scomparsi. Si ricorda che è anche attivo il numero unico europeo 116000 - Linea telefonica diretta per i minori scomparsi (https://116-000.it/ ), affidato dal Ministero dell’Interno alla gestione della Fondazione ’Sos Il Telefono Azzurro Ets’.