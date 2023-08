Giornata ricca di eventi tra la biblioteca e il parco Mulino Boni

Per EstaVezz 2023 la Biblioteca di Vezzano sul Crostolo ha voluto strafare: dal tardo pomeriggio e fino a sera inoltrata, tra la Biblioteca Comunale e l’antistante spazio del parco Mulino Boni previsti tre eventi per tutti i gusti e tutte le età. Dalle 17 alle 21 il giovane e bravo Giuseppe Limongelli terrà un corso in cui illustrerà le tecniche per la realizzazione dei fumetti, dal disegno al colore, svelando i trucchi del mestiere.

Sempre dalle 17, nel parco Mulino Boni, sarà allestito un mercatino del riuso per lo scambio di libri, giocattoli e tanti altri oggetti usatii.

La sera sarà dedicata alla a presentazione di tre pubblicazioni: alle 20.30 toccherà a Claudia Sandrini, alle 21.15 sarà la volta di Alessandro Gandino, alle 22, infine, chiuderà Anna Lombardi. L’ingresso agli eventi sarà gratuito.